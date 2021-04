Muertes, dolor y abandono, el triste pasado de Keanu Reeves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a su éxito mundial, el actor y músico canadiense Keanu Reeves carga con una triste y difícil historia que muy pocos conocen.

El protagonista de la franquicia "John Wick" nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano, ciudad en la que su madre (Patricia Taylor) y su padre (Samuel Reeves) se conocieron. Sin embargo, la figura paternal para Keanu solo duró tres años, pues su progenitor los abandonó.

Durante su infancia y adolescencia, el actor pasó por diversas instituciones escolares debido a las múltiples mudanzas de su madre en busca de trabajo. Además, su padecimiento de dislexia hizo que la escuela no fuera tan fácil como para muchos otros.

Para entonces, una de las actividades que le producía felicidad era jugar al hockey sobre hielo en la escuela de De La Salle College en Toronto, Canadá. A su desgracia, el sueño de convertirse en jugador profesional quedó en el olvido tras sufrir una lesión que le impidió continuar con el juego; de modo que, decidió centrarse en su carrera como actor.

Primeros papeles

Su vida en el mundo de la actuación empezó a los nueve años con la producción teatral "Damn Yankees". A los 17 dejó la escuela para mudarse a Los Ángeles, consiguiendo debutar en un episodio de la serie "Hangin'In" y en varios programas televisivos.

En 1999, Reeves obtuvo su primer papel destacable en la película "My Own Private Idaho", donde conoció al actor River Phoenix. Posteriormente, ambos intérpretes se convertirían en mejores amigos: una relación que tristemente no tuvo futuro.

Y es que, dos años después, Phoenix (23) falleció a causa de una sobredosis, dejando a Keanu completamente destrozado. "Podría haber hecho más para evitarlo", reveló el actor.

Familia

Cinco años más tarde, conoció a Jennifer Syme (entonces asistente de David Lynch) y quedó perdidamente enamorada de ella. La pareja mantuvo una relación, logrando que Syme saliera embarazada.

El 24 de diciembre de 1999, la pareja del actor dio a luz a una bebé que nació muerta y que llevó por nombre Ava Archer Syme-Reeves. Esta tragedia hizo que ambos decidieran acabar con su relación semanas después.

Pero, las desgracias no terminaron ahí. Luego de un año y medio, Syme murió en un accidente de tráfico justo cuando regresaba de una fiesta en la casa de Marilyn Manson.

"“El duelo cambia de forma, pero nunca acaba. La gente tiene la idea errónea de que puedes lidiar con esto, pero se equivocan. Cuando las personas que amas no están, estás solo”, expresó Reeves en 2006.

