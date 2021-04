Conoce las 10 canciones más populares de la semana en América y España

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España son:

Argentina



1.- “Tan enamorados” - CNCO



2.- “Defenceless” - Louis Tomlinson



3.- “Tus besos” - Karol Sevilla



4.- “Golden” - Harry Styles



5.- “Savage Love (remix)” - Jason Derulo, Jawsh 685 y BTS



6.- “Life Goes On” - BTS



7.- “Un beso en Madrid” - Tini y Alejandro Sanz



8.- “Ropa cara” - Camilo



9.- “Dejaría todo” - CNCO



10.- “Calla tú” - Danna Paola



Colombia



1.- “Telepatía” - Kali Uchis



2.- “Hecha pa’ mí” - Boza



3.- “34+35” - Ariana Grande



4.- “La noche de anoche” - Bad Bunny y Rosalía



5.- “Bichota” - Karol G



6.- “Drivers License” - Olivia Rodrigo



7.- “Dákiti” - Bad Bunny y Jhay Cortez



8.- “Mood” - 24kGoldn con Iann Dior



9.- “Vida de rico” - Camilo



10.- “Levitating” - Dua Lipa con DaBaby



Chile

1.- “Fiel” - Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios



2.- “Telepatía” - Kali Uchis



3.- “Levitating” - Dua Lipa con DaBaby



4.- “Bandido” - Myke Towers y Jhun



5.- “Ella no es tuya (remix)” - Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole



6.- “Hold On” - Justin Bieber



7.- “No te enamores (remix)” - Milly, Farruko, Jay Wheeler, Nio Garcia y Amenazzy



8.- “We’re Good” - Dua Lipa



9.- “Baila conmigo” - Selena Gomez y Rauw Alejandro



10.- “Location” - Karol G, Anuel AA, J Balvin



España



1.- “Hypnotized” - Purple Disco Machine, Sophie and The Giants



2.- “Juramento eterno de sal” - Álvaro de Luna



3.- “Tú me dejaste de querer” - C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche



4.- “Desde cero” - Beret y Melendi



5.- “The Business” - Tiësto



6.- “My Head & My Heart” - Ava Max



7.- “Drivers Licence” - Olivia Rodrigo



8.- “Friday (Dopamine re-edit)” - Riton y Nightcrawlers con Mufasa y Hypeman



9.- “Without You” - The Kid LAROI



10.- “Hold On” - Justin Bieber



México



1.- “Telepatía” - Kali Uchis



2.- “Hold On” - Justin Bieber



3.- “Drivers License” - Olivia Rodrigo



4.- “Dejaría todo” - CNCO



5.- “Save Your Tears” - The Weeknd



6.- “Bandido” - Myke Towers y Jhun



7.- “Leave the Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic



8.- “The Business” - Tiësto



9.- “911” - Sech



10.- “Astronaut In The Ocean” - Masked Wolf



Venezuela

1.- “La burra” - Kaky Ramos y Pollo Brito



2.- “Hechizo (remix)” - Kobi Cantillo, Jerry Di y Big Soto con Cauty y Adso Alejandro



3.- “No me dejes en visto” - Bitoqueao con Kid G



4.- “Corazón roto” - Melodía Perfecta



5.- “Tenemos que hablar” - Lasso



6.- “Un tercero entre los dos” - Alicia Banquez



7.- “Loco” - Chucho



8.- “No volveré” - Jonathan Moly



9.- “Ella baila sola” - Los Cadillacs



10.- “Lo primero” - Yas Gagliardi





