"Yo secuestré a Kim", el libro que publicará ladrón de joyas

PARÍS, FRANCIA.- El 2016 fue quizá uno de los peores años de Kim Kardashian, luego de ser víctima de un robo dentro de su apartamento en París, donde los ladrones se fueron con 10 millones de dólares en joyería.



Después de una intensa búsqueda, los delincuentes lograron ser detenidos tras conseguir varias pistas gracias que obtuvieron en el mercado negro.



Pues a más de cuatro años del incidente, uno de los ladrones ha decidido hablar y publicar un libro que cuente cómo ocurrieron los hechos, tratando de dejar en ridículo a Kim, pues según él, la versión de la socialité difiere con lo que realmente pasó.



"Yo secuestre a Kim" es el título de la publicación que saldrá este 4 de febrero y que fue escrito por Yunice Abbas.



En las pocas publicaciones que se han dado a conocer, el delincuente escribió la historia ridiculizando a Kim donde temió por su vida.

Revelaciones

Entre lo destacado del libro es que Kardashian y su secretaria al percatarse de lo ocurrido intentaron llamar varias veces al 911 - número de emergencia en Estados Unidos - sin percatarse que en Francia esa marcación es inservible.



"Obstinadamente, nuestras dos bellas protagonistas intentaron llamar al 911... el número de emergencia de los EE UU. No es muy eficiente cuando estás en París", dice un fragmento.



Además, confesó que Kim no pasó tanto miedo como ha contado al publico y hasta aseguró que cuando vio que su vida no corría peligro, porque no estaba siendo amenazada, facilitó a los ladrones las prendas que ellos pedían.



Asimismo, contó que durante el asalto él se llevó el celular de la esposa de Kanye West y que minutos después de escapar con las joyas recibió una llamada de la cantante Tracy Chapman.



"Justo en el momento en que me estaba cruzando con un coche patrulla de la policía que exploraba el vecindario, me sobresalté al escuchar un extrañísimo sonido: su tono de llamada", relató. Agregó: "Frente a mis ojos incrédulos, apareció un nombre en la pantalla mientras esta se iluminaba. 'No puede ser".



Yunice Abbas aún está pendiente de juicio para esclarecerse si estuvo implicado o no en el robo que detalla en su libro.