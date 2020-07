Danna Paola y Sebastián Yatra entran a videojuego con “No bailes sola”

CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO.- Danna Paola y Sebastián Yatra se inspiraron en los videojuegos y en el estilo futurista de la década de 1990 que tanto les gustan para el vídeo de su más reciente sencillo “No bailes sola”, aunque en la cuarentena también han disfrutado con actividades análogas.



El vídeo lanzado el miércoles junto con la canción fue dirigido por Peter Odor y los muestra en una dimensión virtual a la que acceden por medio de un pequeño aparato transparente que llega a ellos de manera misteriosa.



“Es un dispositivo que es como si fuera una consola de videojuegos pero en miniatura”, dijo Danna Paola en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.



La actriz y cantante mexicana explicó que en ese videojuego se baila para conocer a personas, por eso se ve a los avatares de ambos moviéndose rítmicamente en este mundo digital.

“Es un poco jugar con la imaginación, con el mundo virtual y con que hoy en día hay muchas posibilidades de conocer a mucha gente, pero a hora es a través de un baile en un videojuego”, señaló.



Danna Paola dijo que es fan de los videojuegos desde que tiene uso de razón, “soy súper gamer”, dijo. En cambio Yatra los usa con bastante moderación después de una experiencia que tuvo un verano cuando era adolescente.



“Me obsesioné mucho cuando tenía 12 o 13 años con un juego llamado ‘Oblivion’, que era como una realidad alterna como en los tiempos medievales, hacías tu muñequito y vos de podías quedar toda la vida ahí metido. Pasé tres meses, un verano completo que no paraba de jugar”, dijo Yatra desde Colombia. “Ya era demasiado adicto y dije ‘tengo que parar’, ahí frené en seco”.



Danna Paola recomienda poner un límite de tiempo y usarlos solo para divertirse un rato. Para la también actriz de la serie “Élite”, la cuarentena también le ha permitido realizar muchas actividades análogas que de igual manera le han dado mucha satisfacción. Armó un Lego gigante, está estudiando portugués, bailando, componiendo y cocinando mucho.



“Me encanta cocinar, mi mamá era chef”, dijo.



Yatra, quien está pasando la cuarentena en la finca de sus padres, se ha dedicado a aprender guitarra y teoría musical.



“Me parece tan importante uno tener esa base musical para no tener que depender de nadie a la hora de escribir una canción”, dijo el intérprete de éxitos como “Un año” y “Traicionera”. “Me abre la cabeza y como compositor me ayuda a ser mucho mejor”.

Yatra y Danna Paola comenzaron a trabajar en “No bailes sola” hace cuatro meses y medio, en un principio pensaban que podrían grabar el video juntos pero los planes cambiaron por la pandemia. Para la composición trabajaron por FaceTime y Zoom con Joel Figueroa, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Valeria Martínez, Randi Me y una prima de Yatra llamada Marala. Danna Paola también propuso que se agregara el puente en el que suenan guitarras flamencas.



“La canción te lleva por esta montaña rusa de emociones todo el tiempo y te genera bailar, es romántica pero también auditivamente es preciosa”, dijo.



“Cada persona metió un poco de los suyo y Danna y yo volvimos la canción muy nuestra”, dijo Yatra. “Lo bacano de la canción es que no sólo tenemos mucho que ver en la composición sino que la producción la hicimos juntos ... y llegamos a esto que amamos mucho”.



Después de que Yatra anunciara el fin de su relación sentimental con la cantante argentina Tini muchas fans saltaron a conjeturar que habría algo más entre Danna Paola y él, pero ellos recalcan que se trata de una colaboración profesional, además de que están geográficamente separados.



“Es un video y es una canción, por supuesto que hay cariño, hay una amistad, hay un respeto y una admiración mutua y estamos muy felices de trabajar en este tema y ojalá que sea el primero de muchos que hagamos juntos”, dijo Yatra.



“Tenemos antes la idea del video que de la canción porque ¡ya tenemos la idea del videoclip!”, dijo animada Danna Paola sobre futuras colaboraciones.

