Angie Flores se disculpa con fan de BTS por llamar a un integrante "feo"

La concursante hondureña en La Academia, Angie Flores, ofreció disculpas a todas las fans de la agrupación coreana BTS por decir que uno de sus integrantes es feo.



La joven, que fue víctima de bullying en Twitter por las "Army" (seguidoras de BTS), habló previo al concierto 14 del domingo para decir que sus palabras no fueron en serio y que solo estaba "bromeando".



Flores se ha declarado abiertamente fan de la boy band por lo que pide a las fanáticas que no se tomen en serio sus palabras. El club de admiradoras de BTS creó un hashtag #AngieArmyTeCancela para buscar que la catracha salga del reality show.

"Lo siento mucho, realmente no lo decía en serio. No estaba diciendo que RM era feo. Sólo estaba bromeando. Ya lo puse en claro. Sólo estaba bromeando. Pero a los siete los amo. A mí me encanta BTS. Ustedes mismos lo saben", dijo en el video.



Agregó: "No me estén regañando así. No, en serio. Lo siento mucho Army. En serio. Pero lo amo a él y los amo a todos en serio. Los amo mucho. Gracias". Al mismo tiempo mostró un rótulo con un mensaje escrito en coreano.

