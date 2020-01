El príncipe Harry viaja a Canadá para reencontrar a su esposa

LONDRES, INGLATERRA .- El príncipe Harry habría despegado de Londres este lunes con dirección a Canadá para reencontrarse a su esposa Markle Meghan y a su hijo Archie, a quienes no ha visto desde el anuncio de su retirada de la familia real, señaló la prensa británica.



"El duque de Sussex habría salido del Reino Unido hacia Canadá el lunes por la noche, luego de uno de sus últimos compromisos oficiales como miembro de la familia real", señaló el diario británico Daily Telegraph.



Por su parte, el Daily Mail señaló que "el príncipe Harry embarcó finalmente hacia Vancouver".

El príncipe, sexto en orden de sucesión al trono, "tomó un vuelo a las 5:30 pm desde (el aeropuerto de) Heathrow", detalló el diario Sun y "debería encontrar a Meghan y Archie temprano el martes por la mañana", quienes están en la isla de Vancouver.



Menos de dos semanas después de la sorprendente revelación del duque y la duquesa de Sussex, quienes desean retirarse de la familia real, la ruptura ahora parece completa.



Según todo indica, esa ruptura será más franca de lo que esperaban, ya que ambos aparentemente deseaban mantenerse mínimamente dentro de la monarquía británica.



Harry, de 35 años, y Meghan, de 38 años, ya no serán "miembros activos" de la familia real, por lo que ya no podrán usar su título de alteza real ni representar oficialmente a la reina de 93 años.



"Su partida hacia Canadá es simbólica, solo dos días después de que el Palacio de Buckingham anunciara que estaba cortando todos los lazos oficiales con los Sussex", señaló por su parte, el Daily Telegraph.



El duque de Sussex dejó su país después de un día de agenda cargada con sus finales deberes reales.



Harry hizo una larga aparición en la cumbre de inversión Reino Unido-África, celebrada el lunes en Londres, donde se reunió con varios jefes de estado africanos y mantuvo un encuentro privado con el primer ministro, Boris Johnson.



Sin embargo, no compareció a la recepción celebrada el lunes por la noche por su hermano mayor, el príncipe Guillermo, en el palacio de Buckingham.



El día anterior, en un emotivo discurso con acentos de confesión, mencionó su "gran tristeza" por la forma en que ocurrió su alejamiento de la familia real, pero aseguró no haber tenido "otra opción".



Si bien espera construir "una vida más pacífica", el príncipe insistió en que él y su esposa Meghan no se "mudaron" porque el Reino Unido seguirá siendo su "hogar".



Según el Sun, "no se sabe cuándo volverá, pero una fuente cercana a Sussex dijo que el príncipe tendría" más compromisos en breve "en el Reino Unido antes de la primavera" boreal.

