¿A dónde se mudarán los Duques de Sussex tras renunciar a la realeza?

LONDRES, INGLATERRA.- La noticia de la renuncia del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle de renunciar a sus funciones de primer rango de la Familia Real para mudarse, cayó como balde de agua fría a la monarquía británica.



La decisión de la pareja se toma meses después de que surgieran los rumores de su separación de la realeza por decisiones desconocidas.

"Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido iniciar una transición este año y empezar a labrarnos progresivamente un nuevo papel dentro de esta institución", añadieron.



Pese a que la noticia surgió hace unas horas, muchos se hace la pregunta: ¿A dónde se mudará Harry y su esposa Meghan Markle con su hijo?



En septiembre se rumoró que el destino de la pareja era África, no obstante, el portal InStyle asegura que la mudanza es a Malibú, California, Estados Unidos, ciudad natal de Markel.



"Meghan y Harry está buscando un lugar para vivir ahí. He escuchado que están interesados en Malibú. Conociendo a Meghan y habiendo hablado con ella, echa de menos su casa. Meghan es una chica muy 'de Los Ángeles', ha nacido y crecido allí así que tiene mucha relación con la vida de Hollywood y la mayoría de sus amigos están ahí", dijo Edmund Fry, el hombre que enseñó a Meghan a ser una auténtica 'royal' en el rodaje de Suits.



Aunque el destino parece ser el elegido por los Duques de Sussex, esta información aún no ha sido confirmada y habrá que seguir esperando el destino que les espera.

