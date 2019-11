Revelan que Shannon de Lima no es la mamá del bebé de James Rodríguez

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Tal parece que el segundo hijo del futbolista James Radríguez (Samuel) no es de Shannon de Lima como había trascendido. Según La Red, el colombiano habría preferido los óvulos de una mujer desconocida, pero con unas características específicas. Otra habría prestado su vientre.



El programa de entretenimiento también sostuvo que James Rodríguez optó por el método de gestación subrogada para quedarse con la patria potestad del pequeño.



La razón es que, tras la separación con Daniela Ospina, “una de las cosas que más duro le ha dado a James es tener que estar lejos de su primogénita Salomé”, dijeron los presentadores de La Red.

Vea: Shannon de Lima le da la bienvenida a Samuel, el segundo hijo de James Rodríguez



El 10 de la selección de Colombia no ha dado información adicional, más allá de anunciar el nacimiento de Samuel en sus cuentas de las redes sociales.



Se especuló inicialmente que la madre sería Shannon de Lima, por ser la pareja del futbolista del Real Madrid, sin embargo, ella no confirmó ni desmintió el rumor.