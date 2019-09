Gigantes del "streaming" le sacan jugo a los viejos clásicos de la TV

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- ¿Cuánto crees que pagan las plataformas de "streaming" para que puedas ver series clásicas de televisión como "Friends", la versión estadounidense de "The Office" o "The Big Bang Theory"? Cientos y cientos de millones de dólares.



A medida que las plataformas de "streaming" luchan a brazo partido contra sus nuevos rivales para atraer audiencia, las series clásicas de televisión se han ido convirtiendo en la joya de la corona.

Netflix realizó 140 producciones propias en 2018, pero la serie más vista en su plataforma fue "The Office", de la cadena tradicional NBC y que dejo de emitirse hace seis años.

Según el sistema de audiencias Nielsen, "Friends" sigue a "The Office" y supera con creces cualquiera de las producciones del gigante del "streaming".



Pero en 2021, Netflix tendrá que ceder los derechos del gerente de Dunder Mifflin, Michael Scott (Steve Carell), y su equipo, cuando la serie se mude a la plataforma de video de NBCUniversal, un acuerdo que costará alrededor de 500 millones de dólares en cinco años.



Netflix también debe renunciar, a partir de 2020, a "Friends", que viajará a la plataform HBO Max, de WarnerMedia, a cambio de 425 millones de dólares durante cinco años.



Y hay informaciones sobre la voluntad de HBO Max de hacerse con los derechos de las comedias "The Big Bang Theory" y "Two and a Half Men" por una cifra que podría rondar los 1,500 millones de dólares.

Exclusividad

A partir de noviembre, Apple y Disney se embarcarán en sus propias aventuras en televisión. WarnerMedia y NBCUniversal lo harán el año próximo.



"Creo que Netflix va a notar el efecto", vaticina Caristi. "Seguirá siendo el número uno, al menos por un tiempo, pero va a perder mercado".



"No tienes que verlas en secuencia. No tienes que saber mucho sobre los personajes. Puedes ver un episodio al azar", dice Caristi sobre el atractivo de estas comedias de media hora.

Las plataformas están dispuestas a pagar cientos de millones de dólares por "sitcoms" antiguas, pero no están dispuestos a desembolsar la misma cantidad para hacer una propia, ninguna está produciendo comedias de la vieja escuela, grabadas con público en un estudio.



"Parece que ya nadie sabe cómo hacer comedia", observa Michael Lembeck, director de decenas de episodios de comedias, entre ellas "Friends".