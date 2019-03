Amiga de Selena Gómez: "Ella no entiende por qué Justin Bieber la volvió a mencionar"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- ¡Sorpresa! Eso fue lo que ocasionó el hecho de que el cantante Justin Bieber aceptara que sigue amando a su exnovia Selena Gómez, no obstante, aseguró que está completamente enamorado de su esposa Hailey Baldwin.



Ante la noticia que se dio a conocer a través de las redes sociales , la postura de la intérprete de Bad Liar es otra, de acuerdo con una muy buena amiga de la artista.



"Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida", confesó la fuente cercana a la cantante a radaronline.



Agregó que: "Ella no quiere tener nada que ver y no entiende por qué él la volvió a mencionar. Ha evadido a Justin y a Hailey", aseguró.



Hasta el momento, la artista de 26 años no se ha pronunciado sobre el tema.