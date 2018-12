Kevin Hart renuncia a presentar gala de los Oscar por tuits homofóbicos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El cómico y actor estadounidense Kevin Hart dejó de ser voluntariamente el presentador de la gala de los Oscar el jueves por la noche por unos tuits homofóbicos y antigais.



Dos días después de anunciar que le habían confirmado para presentar la gala, Hart aseguró que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le había pedido que escogiese entre disculparse por los tuits o el trabajo. Hart dijo que los mensajes era de hace casi una década y que había madurado desde entonces.



"Elegí trasmitir la disculpa. La razón porque lo hago es porque lo he hecho varias veces", dijo Hart, de 39 años, en un video colgado en Instagram.



"He dicho quién soy ahora en comparación con quién era entonces. Lo he hecho [...] estoy en un lugar completamente diferente en mi vida ", explicó Hart.



En Twitter, Hart se disculpó con la comunidad LGTBI por lo que el llamó "mis palabras insensibles del pasado".



"Lamento haber lastimado a la gente", agregó. "Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es reunir a las personas, no separarnos. Mucho amor y aprecio para la Academia. Espero que podamos volver a encontrarnos".



La Academia tendrá ahora que buscar a un nuevo presentador para la 91° edición de los Oscar, en febrero.