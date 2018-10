Ariana Grande habría finalizado compromiso con Pete Davidson por muerte de Mac Miller

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La noticia del desenlace entre Ariana Grande y Pete Davidson ha tenido reacciones completamente divididas. El fin de semana se dio a conocer que la famosa pareja puso punto final a su relación, pero ¿Por qué?



Los rumores no se han hecho esperar y estos indican que todo tuvo que ver indirectamente con la muerte del ex novio de la intérprete de Bang Bang, Mac Miller.



Fuentes cercanas a la artista, de 25 años de edad, reportaron que la situación se dio luego que Grande estuviera en un lugar emocionalmente oscuro, después de la sobredosis de Miller.



A pesar de que Ariana no se culpó por el fallecimiento de Mac, en su momento sintió que falló en hacer lo posible porque él se mantuviera sobrio cuando aún estaban juntos, por lo que está sumergida en un desastre emocional.



La cantante y el comediante se comprometieron hace un par de meses, después que terminara su relación con el rapero Mac Miller, quien murió recientemente por tener problemas con las drogas.