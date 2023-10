$!Pérdidas, desempleo y caída de turismo deja guerra de visas entre Honduras y Costa Rica

“Yo no soy bueno para hablar, por favor no me grabe y tampoco quiero que ponga mi nombre” , expresó el señor con vos suave, al evidenciar el temor de manifestar algo que vaya en contra de las políticas adoptadas por su país.

“Este viaje normalmente lo hago en cinco días, ya casi llevo 20 porque no podía ingresar a Honduras, aparte que tengo que estar cargando todos los días diésel para que no se apague el congelador y no se me arruine el producto”, expresó desde el cabina.

Lo que hizo, para poder cruzar el suelo catracho, fui irse a El Salvador, allá en el consulado pudo sacar la visa para poder ingresar a Honduras, pero ha sido una travesía muy cansada, expresó.