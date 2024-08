Reo hondureño que huyó de Costa Rica está libre: “No sabíamos que había participado en atentado”

Lo que sucede aquí es que eso se dio en otra administración, entonces nosotros no manejábamos (información) de gente que no está con nosotros... lo mismo pasó con los túneles que no tengo nada en contra de eso, pero se dieron en otro tiempo, lo que yo puedo decir es que hoy no hay un privado de libertad en esas condiciones en ningún país.

¿Cómo han hecho para retomar este tema de la preliberación, que han analizado para un mayor control?

Los que ya estaban, porque hay unos que ya salieron, chequeamos a ver qué es lo que pasó porque ni los libros estaban, ni los libros, increíble; a partir de que recibimos aquí (tomaron el control de los centros penitenciarios) cada uno que va saliendo con preliberación tiene que presentarse, porque son con los que estamos trabajando fuera, entonces se chequea todo el que viene llegando, el que no llega se hace reporte para mandar orden de captura. Ya ha sucedido.

Estas cuatro personas participaron en actos delictivos en Costa Rica, porque EL HERALDO conoció que dos están presos en ese país, uno murió, ¿pero que pasó con el otro?

Ese (Melvin Granados Escoto) ya estuvo pero ya salió, libró su condena, no sabíamos que había participado en un atentado en Costa Rica, esto es terrible y yo creo que esto que estamos transparentando, todo es bueno que salga porque aquí se mira cómo estamos y cómo hemos estado, hoy todo esta chequeado en los libros.

¿Tiene datos de los faltistas?

La cantidad no la tengo, lo que tenemos son las instrucciones que si no llega a chequearse tendrá orden de captura.

En Costa Rica causó preocupación que privados de libertad hondureños llegaran a su país a cometer delitos. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

Es que aquí hay algo que no es para Costa Rica, es para el mundo, y nosotros (sabemos) que estas cosas no se pueden dar; o sea, a raíz de esa denuncia nosotros estamos buscando hallazgos viejos para conocer los expedientes de esos privados de libertad para ver cómo salieron y si fue correcta, porque si fueron pagados por narcotraficantes en Támara yo tengo que ver si salieron en ley, porque también les pudieron conseguir una preliberación o una libertad condicional.

¿Costa Rica va solicitar información, ustedes la brindarán?

Todo se debe hacer por el procedimiento correcto, pero nosotros por qué vamos a negar información, peor si estamos dañando un país.

¿Por qué los centros penitenciarios se los entregaron sin información?

Esto es un proceso difícil, lástima que ellos no pudieron ni siquiera en el instituto, ni siquiera aquí pudimos, lo que hicimos fue agarrar todo y buscar hacer un folleto de hallazgos de cosas que mirábamos que no existían, pero si usted busca alguien que me haya entregado el instituto no sucedió; lástima que eso se dio, pero no se debe de dar. Nunca la hemos tenido y no la tenemos (la información), no la ocupamos, mire lo de hoy si no lo publica no me doy cuenta, yo no sé.