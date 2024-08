Luis Toty Medina: “Nicolás Maduro, la única manera de que se rinda es por la fuerza”

Lo que está pasando, y me preocupa, es que esta acción en la calle, esta movilización en la calle, sin una conducta política, organizada, estratégica, puede dar tres resultados. El primero de ellos en vandalismo. El pueblo indignado, con mucha rabia, con toda la furia que tiene, puede quemar todo a su paso y eso valida la narrativa del gobierno de que se trata solo de vandalismo. Una segunda podría ser que la gente se agote, haga catarsis, y una vez que se agote y explote su ira, se desmovilice y regrese a casa. Eso también es conveniente. Y la tercera, mucho más peligrosa que las otras dos, es que esta situación vaya escalando y llegue a un grado de anomia social colectiva, que es el desconocimiento total de cualquier autoridad. Y ya no es posible, ni siquiera por la propia María Corina Machado, ni la dirigencia opositora, controlar eso... Genera un caos generalizado, una anarquía generalizada, y dentro del propio oficialismo se da un autogolpe, que depone a Maduro, que depone a sus aliados, pero que tampoco le dan a la oposición, porque los políticos no están de acuerdo y van a estabilizar el país, lo van a calmar, y cuando vuelva la sociedad y la gobernabilidad, harán elecciones.

¿Ante quién presenta usted esta evidencia? ¿Ante el Consejo Nacional Electoral, que ya proclamó ganador a Nicolás Maduro? ¿Ante la Corte Suprema de Justicia y en su salón electoral, que está dominado, controlado por Nicolás Maduro? ¿Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante cualquier organismo internacional que tardará dos años en darle una respuesta? Este es un régimen de fuerza y los regímenes de fuerza que confunden Estado con partido y con gobierno no tienen o no conocen otro lenguaje que el de la fuerza. Y aquí la fuerza está del lado de María Corina Machado, en cuanto a la fuerza del pueblo, la fuerza popular. Por eso es muy importante que María Corina Machado se ponga al frente de esas manifestaciones, tome control de ellas, que ya no son espontáneas, sino estratégica y políticamente dirigidas, con un fin, con un objetivo, que no es solo violencia, y también violencia sin sentido y sin dirección política, sino que es una demostración popular de fuerza que obliga al gobierno de Nicolás Maduro a asesinar y reprimir a su pueblo o a tener a ceder, porque esa es la única salida, la única salida que le queda al pueblo venezolano.

Es la demostración fáctica, palpable, porque además esas actas publicadas están firmadas por el testigo del PSU (Partido Socialista Unido de Venezuela), el testigo del partido de Nicolás Maduro. Son las pruebas fácticas creíbles las que demuestran efectivamente que se cometió un fraude masivo. Insisto en que el problema aquí ya no es un problema de demostrar pruebas. Nunca habrá pruebas suficientes para convencer a un idiota, decía Mark Twain. Ya no es un tema legal, jurídico y técnico, porque la oposición ya demostró que tiene en su poder el control las actas del 73%, que le dan al señor Edmundo González Urrutia una ventaja de casi 3 millones de votos. Eso quiere decir que hay una tendencia irreversible a que cuando el 27% de los actos que faltarían por totalizar le dieron el 100% de los votos a Maduro, lo cual no es un comportamiento electoral creíble.

¿Realmente cree que Maduro cedería de esa forma?

Mire, Maduro no se va a rendir, porque la comunidad internacional lo presiona. 60 países en el mundo reconocieron a Juan Guaidó como Presidente de la República, lo recibieron con honores de Estado, le dieron el control de todas las instituciones en el exterior en Venezuela y Maduro siguió siendo presidente y no se rindió. Nicolás Maduro recibió este domingo una lluvia de votos y una aplastante derrota y no se rindió. Nicolás Maduro, la única manera de que se rinda es por la fuerza. Y por la fuerza, porque la población venezolana no tiene armas, no tiene balas, no tiene municiones. Por la fuerza, está poniendo su liderazgo frente a las manifestaciones y sacando a la gente a las calles para protestar contra el régimen, hasta que el régimen sea derrocado. Es la única forma. Los regímenes de fuerza no salen con votos, ya está demostrado. No salen con la democracia formal y liberal a la que estamos acostumbrados. Esos votos, esa democracia formal, esa democracia liberal, lo que hace es mostrar que el régimen no tiene apoyo popular y cuando el régimen se roba las elecciones, el pueblo, la fuerza ciudadana, puede forzarlo y tiene una moral, una ética, una razón popular para reclamarlo.

¿Podrá la gente en las calles aguantar el tiempo necesario para sacar a Maduro del poder?

Los últimos episodios de manifestaciones en Venezuela corresponden a 2014 y 2017. En ambos casos, las protestas duraron tres meses, con 140 muertos en uno y 100 muertos en el otro. ¿Cuál es la diferencia hoy? Hoy, esas manifestaciones pueden ser conducidas de manera espontánea, a veces mal dirigidas, estratégicamente mal dirigidas, no tuvieron el resultado esperado. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia hoy es que ya no hay polarización, ya no hay un 50% a favor de Maduro, un 50% a favor de la oposición. Aquí hay un 70% de la población que está de acuerdo con un cambio y solo un 30% de la población que está de acuerdo con Nicolás Maduro. Entonces ya no hay pueblo contra pueblo, eso es lo primero. Y lo segundo es que esta vez hay una razón moral, una razón que insufla, que alimenta la moral del pueblo, que es que le han robado el voto. La gente ya no se manifiesta contra un autoritarismo de Chávez o un autoritarismo de Nicolás Maduro. La gente ya no enfrenta los abusos tradicionales de la dictadura chavista. La gente se enfrenta al robo de su decisión, al engaño, a la ignominia de quien fue capaz de ignorar su voluntad.