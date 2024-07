Protestas en Venezuela: Opositores claman por libertad mientras aumentan muertes

CARACAS, VENEZUELA.- Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela gritando “¡Libertad!”, para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras unas protestas que dejaron al menos 12 muertos y cientos de detenidos.

Al grito de “¡Libertad, libertad!”, simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron el martes en Caracas y otras ciudades para disputar los resultados de las presidenciales del domingo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorgaron un tercer mandato al izquierdista Maduro.

“Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar”, dijo Carley Patiño, administradora de 47 años.

La oposición dice tener las pruebas para demostrar su triunfo. Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.

Mientras, la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron en pedir que se publiquen “de forma inmediata” las actas de votación, al señalar que las elecciones de Venezuela representan “un momento crítico para la democracia en el hemisferio”.

En la misma línea se expresó el miércoles el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien solicitó un “acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales”.

“Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”, insistió Borrell.

Para el Centro Carter, las presidenciales no se adecuaron a “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.

“No puede ser considerada como democrática”, indicó en un comunicado el Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios.

Perú reconoció a González Urrutia como “legítimo” presidente electo de Venezuela, lo cual llevó al canciller venezolano, Yván Gil, a informar en X de la ruptura de relaciones con Perú.

Más tarde, la Presidencia de Perú indicó “lamentar” la decisión y señaló que Caracas la había tomado “ante la imposibilidad de demostrar fehacientemente su atribuido triunfo electoral, exhibiendo todas las actas con verificación internacional como solicitan los países y múltiples organismos internacionales”.