También se ha detectado que utilizan tierras propiedad de campesinos. Como la mayoría no tienen título de propiedad, los narcotraficantes despojan con facilidad de las parcelas a los agricultores, además que utilizan tierras nacionales, ejidales o explotan las reservas naturales muy alejadas o solitarias.

Por ejemplo, en Sico, Iriona, Colón, hicieron un rescate de unos productores de hojas de coca a los que no les dejaban salir, no les pagaban y los torturaban, es decir, los obligaban a producir en las plantaciones.

Una vez que ya están dentro de las propiedades, los esclavizan y no los dejan salir por meses, muchas veces ni les pagan y a las mujeres las violan, las embarazan y hasta llegan a matarlas, en el peor de los casos.

Las investigaciones arrojan que los criminales no compran propiedades, pues prefieren desplazar a la fuerza a las comunidades. Incluso, llegan hasta reclutar a los habitantes como trabajadores bajo amenazas o con promesas de pago, según la fuente, informes antinarcóticos y casos destapados por los propios agentes hondureños.

Un investigador antidrogas de las agencias de Honduras, quien pidió el anonimato, afirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que los narcotraficantes están llegando a zonas con condiciones especiales para el cultivo.

Al llegar a esos sectores se puede detectar el abandono absoluto del Estado, donde no se ven proyectos sociales o comunitarios, no existe presencia policial o militar permanente. Aprovechan este olvido para fabricar vías de comunicación, como la narco carretera entre Olancho y Gracias a Dios, denunciada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.