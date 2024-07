Ante esto, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó nuevamente una reacción del titular de Seguridad, pero no respondió, pese a que se refirió al tema en redes sociales.

En relación con el trabajo realizado por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, comentó que “la veeduría en las diversas direcciones de la policía nacional deben abrirse porque hay muchas líneas de investigación que de allí se derivan y la transparencia es crucial para llegar a la verdad y la lucha contra la corrupción”.

Por último, argumentó que “para aquellos que siguen pensando aquí hay un tema personal, aquí mismo les digo no es así, no soy enemiga de la Policía, simplemente me apego a hacer mi trabajo correcto a pesar de todo lo que aquí he vivido estos 2 años y medio”.

Villanueva puntualizó hablando sobre la esperanza de que “esto no genere más represalias en cuanto al reintegro inmediato de mi personal despedido recientemente, del que solicité (su reintegro) la semana pasada”.