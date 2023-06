Asimismo, los datos de la encuesta reflejan que la estrategia policial implementada no ha logrado disminuir los niveles de extorsión, más bien esta se volvió “un delito de alcance nacional, que no solo afecta a los departamentos con mayor densidad poblacional como las ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

Es más, de las 30 acciones establecidas en el plan, solo una ha sido cumplida, tres están en proceso, once no están cumplidas y para 15 de ellas no hay información pública para evaluarlo, precisa.

Según la encuesta realizada por la ASJ, la población tiende a estar más en acuerdo con el estado de excepción que en desacuerdo. El 45.3% de los encuestados expresaron estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que 23.1% están en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Sin embargo, el apoyo relativamente alto a esta medida nose traduce en que la población se siente más segura. Al contrario: mientras el 17.7% se sienten más seguros, el 27.2% se sienten menos seguros y 50.2% se sienten igual.

En cuanto a la probabilidad de que este plan policial lleve a una reducción de la extorsión, los encuestados tienden levemente a creer que no. El 46% consideran que no, mientras 43% consideran que sí y 10% no sabe o no respondió.