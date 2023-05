“Los pandilleros nunca van a salir a las calles... para eso está el Cecot para que estén ahí hasta el último día”

Lo que estamos haciendo en esta fase de guerra en contra de las pandillas es activar protocolos dentro de un estado de derecho, leyes que no aplicaban. ¿Qué tratamiento le estamos dando?, pues sencillo, lo que ya ordena la ley no solo penitenciaria y también las disposiciones de jueces en toda la veeduría que deben de tener los jueces de vigilancia penitenciaria sobre reos, atendiendo la naturaleza del mismo si es común o grupos pandilleriles. El sistema carcelario se rige por la la Ley Penitenciaria y de conformidad con el artículo 27, inciso tres, de la Constitución de la República, es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes , educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Con la llegada del presidente Nayib Bukele se recupera el control de las prisiones que hasta ese momento era dominado por estructuras criminales.

Pero esto no incluye a pandilleros, ¿qué tratamiento se les da?

Te digo, estamos llevando todo esto dentro de un estado de derecho. Obviamente creemos mucho en el tema de la rehabilitación, readaptación y eso es algo que le vamos a apostar no solo porque está en la ley. Para ciertas personas puede haber una segunda oportunidad, ya cuando hablamos de estructuras terroristas no tenemos ningún tipo de esperanza y tampoco ningún tipo de deseo de pensar que ellos el día de mañana se van a readaptar, estamos hablando de los miembros de la pandilla, no de la base social, la base social sí le vamos a realizar rehabilitación, pero los miembros de esas estructuras para ellos está diseñado el Cecot y los talleres que tenemos ahí, obviamente para que ellos se capaciten en el uso de maquinaria, de talleres para lo que van a tener adentro de Cecot, pero ellos nunca van a salir a las calles a dar ningún trabajo comunitario, es un tratamiento completamente diferente que se basa en el derecho humano, pero también el entendimiento que ese ciudadano pertenece a una estructura terrorista y que para ser parte de esa estructura tuvo que haber matado a más de un salvadoreño, eso ofende a algunos países pero yo les he preguntado tráiganme ustedes algún científico que haya logrado resetear la mente de un asesino serial y si lo han logrado nosotros, le prometo vamos a caminar y lo vamos a intentar. Hay que entender que los miembros de estas estructuras son asesinos seriales, pasaron 30 años matando salvadoreños. ¿Qué esperanza tienen científicamente?, románticamente podemos hablar de rehabilitación, pero ese tipo de criminales no van a readaptarse nunca por eso esta el Cecot para que estén ahí hasta el último día que cumplan su pena.

Los terroristas deben asesinar para subir de rango, hay una base social que ellos denominaban, paros, postes chequeos y colaboradores, que es donde creemos que puede haber una posibilidad y readaptación, pero existe un grupo de más de 50 mil asesinos seriales que no.

¿Tienen talleres en Cecot los pandilleros?

En Cecot, la lógica es penales industriales donde ellos van a tener que estar trabajando, los días que estén en la cárcel que se espera que sean por muchos, muchos, muchos años.

¿Cuántos privados de libertad hay en El Salvador?

Más de 90 mil a nivel de toda estructura criminal.