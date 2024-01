Modernización del transporte público en Honduras sigue estancada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Parado en una acera que han convertido en estación de bus, donde antiguamente funcionaban oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el centro de la capital, estaba el campesino Francisco Laínez esperando transporte.

Por ese sitio, que es un embudo del tráfico diario, pasan unidades con y sin número de registro, otras que llevan cobrador, algunas que no, y muchas no cuentan con un rótulo de su ruta. No son unidades modernas y tampoco tienen medidas de seguridad, porque a nivel nacional siempre se habla de proyectos de modernización del transporte público que luego fracasan.

Mientras el periodista de EL HERALDO Plus observaba todo lo que ocurría, dos agentes de la Policía Nacional daban vía, despejando la zona; uno de ellos se acercó a interrogar qué se estaba haciendo.