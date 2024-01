Se trató de obtener una respuesta sobre el valor de los boletos en la Secretaría de Planificación y Estrategia, pero no respondieron los mensajes enviados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus obtuvo los documentos que sustentan la compra de los onerosos boletos de avión para el asesor español y comparó los precios mediante cotizaciones.

Como parte de los llamados diálogos “Honduras en Resistencia”, que de manera sistemática programan funcionarios, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció que el lunes 18 de diciembre del 2023, a las 10:00 AM, se presentaría en el Museo Casa Morazán el exjuez español Baltasar Garzón.

En el documento, en posesión de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, se especificó que el precio de cada uno de los boletos era de 202,351.67 lempiras, para un total -en los tres boletos- de más de 607 mil lempiras.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció, mediante documentación, soporte obtenido en el Portal de Transparencia, que la compra de los boletos se concretó por medio de una agencia de viajes que realiza transacciones con el gobierno desde periodos pasados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cotizó los boletos aéreos en dos agencias de viajes elegidas al azar; en la primera se buscó tres boletos de avión con la misma ruta y mismos días.

En la segunda cotización, también realizada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, se detallaron los mismo términos del viaje y al final enviaron una cotización en precio unitario de 25,990 lempiras por persona y un total en los tres boletos de 77,970 lempiras, extremadamente mas bajó que los 607 mil que pagó el gobierno.

Garzón, quien viajó a Honduras para realizar una conferencia en la relación a las ZEDE y la soberanía nacional, ingresó al país con dos acompañantes, cuyos nombres también aparecen detallados en la factura de compra de los boletos.

El primero es Aitor Martínez, quien según los medios internacionales fue el abogado de Julián Assange en el famoso caso de Wikileaks.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus trató de conocer por medio de Casa Presidencial cuál era el motivo de la visita de Martínez a Honduras, pues no fue anunciado en ninguna de las conferencias que se desarrollaron en en el país el mes pasado, pero las autoridades no brindaron respuestas.

La otra persona que viajó con Garzón, y que tampoco participó en foros o conferencias anunciadas por el gobierno, es Abel Torres.

En el caso de Torres se destaca su cercanía con Garzón, pues incluso participó en una reunión que sostuvo el exjuez español con el general venezolano Hugo Carvajal, supuestamente capo del llamado Cartel de los Soles, a mediados de 2016.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO también consultó a las autoridades hondureñas sobre la presencia de Torres en Honduras pues no realizó conferencia alguna, pero tampoco se obtuvo respuestas.

En la conferencia realizada el 10 de enero de 2024, el canciller Enrique Reina realizó una publicación agradeciendo la exposición de Garzón “sobre la lucha contra la corrupción, la impunidad y por los DDHH”. En este evento también expusieron autoridades hondureñas.