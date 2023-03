Secretaría de Planificación gastó L 1.6 millones en boletos aéreos comprados a ferreterías en 39 días

Comercial Arce, según la factura 00001194 publicada en el portal de transparencia de la SPE, es una empresa dedicada al “mobiliario y equipo de oficina, accesorios eléctricos y mecánicos, abarrotería en general, materiales de aseo, equipos deportivos y mercadería en general”, pero no menciona que venden boletos aéreos.

La empresa, según la factura, está ubicada en La Aldea Suyapa-Altos La Lomita, 500 metros antes de la entrada a la colonia Prados Universitarios. Para obtener su versión de la venta de boletos, EL HERALDO Plus buscó el negocio en la dirección señalada.



Sin embargo, nunca se encontró el inmueble, por lo que se llamó para solicitar bien la dirección, solicitud que no fue brindada. “Hemos recibido llamadas extrañas, preferimos no brindar dirección si no sabemos quién es, puede cotizar los productos si gusta en otra empresa”, respondieron.

Se les consultó si ellos habían vendían boletos de avión y explicaron que si bien es cierto no era su rubro, lo habían hecho para instituciones del Estado en diferentes ocasiones, que no tenían problema en prestar el servicio si eran solicitados, pero que específicamente a eso no se dedicaban.