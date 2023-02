Pacientes diabéticos pagan 50 lempiras por cada frasco de insulina al Estado de Honduras

Sin embargo, la entrega de este medicamento no es gratuita para todos los pacientes, ya que según las autoridades del Inadi, cada hondureño con diabetes que necesita de insulina debe pagar 50 lempiras por cada frasco.

Los pacientes, angustiados, porque desde el año pasado no reciben el medicamento, denunciaron que están obligados a comprar la insulina porque el Estado no ha sido capaz de suplir su necesidad, poniendo en riesgo sus vidas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció el lunes cómo la Asociación Nacional de Diabéticos de Honduras (Anadih) vende a 350 lempiras cada frasco del medicamento adentro del hospital público, como si fuera una farmacia.

La recolección de ese dinero la hacen en la caja del San Felipe y el Inadi no recibe nada de esos recursos, por lo cual, no se puede volver a invertir en los pacientes, insistió.

Diego Sánchez, director del Inadi, declaró a EL HERALDO Plus que “aquí cobramos cinco lempiras por los medicamentos y 50 lempiras por la insulina, al día recaudamos entre 15,000 y 17,000 lempiras”.

Los medicamentos primero llegan al San Felipe y las autoridades de este centro se enfocan en abastecer a sus pacientes y luego les da al Inadi lo que les sobra, no lo que realmente necesitan para poder suplir la necesidad de las personas, reclamó Sánchez.

Esta determinación les perjudica porque al no haber nada por escrito se presta a muchos actos de corrupción y se necesita el respaldo de la Secretaría de Salud para que les provea a ellos los medicamentos de forma independiente.

Luego, el pasado 3 de enero quiso hacer una nueva compra pequeña, pero los proveedores no tenían y desde ese tiempo no han podido comprar nada, aseguró.

En tanto, el director del San Felipe, Carlos Murillo, declaró a medios de comunicación que no pueden suplir la demanda al Inadi.

Reclamó que al paciente parece que no le importa su salud, solo le importa ir a traer el medicamento, cuando el 70% de su mejoría depende de la alimentación y el restante 30% del trato del médico y del medicamento. Advirtió que si no se cuidan ellos cada vez necesitarán más dosis y más potentes, y eso se vuelve un costo para el paciente y para el Estado.

Reprochó además que las convalecientes personas exigen la insulina pero no bajan de peso, entonces hay pacientes que están en una obesidad mórbida y consumen hasta cuatro frascos de insulina, cuando podrían consumir menos si bajan de peso.

Con cuatro millones de lempiras puede comprar 12,000 frascos que apenas le duran 14 días, porque la demanda es alta y porque los pacientes no se preocupan por la salud.

También se les solicitó por medio del oficio No. DG-213-2023, de fecha 26 de octubre de 2022, un informe de las actividades realizadas por la Anadih con diferentes instituciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales con las que mantienen relaciones.

El documento recalca que han sido tolerables porque anteriormente, mediante oficio No.DG.136-2022 de fecha 6 de septiembre de 2022, se les solicitó que no siguieran cobrando las glucometrías, que en ese entonces el cobro era de 40 lempiras y ahora le subieron a 60 lempiras.

La decisión se tomó debido a las reiteradas denuncias en los medios de comunicación en contra del Inadi, aduciendo que cómo es posible que no hay insulina y en el mismo Inadi hay un kiosko que las vende.

“A partir de esta fecha, 9/02/2023, tienen dos meses para desocupar las instalaciones en donde actualmente se ubican, la parte de atrás del departamento de admisión y urgencias, respectivamente, del Inadi (los 4 espacios que tienen ocupados ustedes)”, reza textualmente el documento en poder de EL HERALDO Plus.

Mediante el oficio No. DG-029-2023, de fecha 9 de febrero de 2023, dirigido a la Anadih, el director del Instituto del Diabético, Diego Sánchez, les dio un plazo de dos meses para desocupar las instalaciones de ese centro público.

Asociación afirma que vende insulina porque Inadi no tiene

Detalló que últimamente ellos estaban comprando la insulina a un proveedor nacional a 335 y 340 lempiras y los vendían a 350, pero ya no la siguieron comprando esta semana porque está muy costosa.

La Asociación Nacional de Diabéticos de Honduras (Anadih) reconoció la venta de insulina e informaron que ellos están supliendo la necesidad de los pacientes porque el Instituto Nacional del Diabético (Inadi) no lo está haciendo.

“Actualmente ya no tenemos porque en varios lados nos la venden a 350 lempiras, a cómo llega al paciente no puede comprarla, entonces en la Asociación ya no hay”, aseveró.

EL HERALDO Plus consultó si están haciendo negocio con la necesidad de los pacientes, cuando no recibe el medicamento del Estado.

“No es eso, créame que hemos tratado que hasta la última persona tenga insulina, por lo menos mientras venía, de hecho pusimos que solo vendíamos un frasco, porque la gente quería hasta diez frascos”, explicó.