A 350 lempiras venden la insulina en el Instituto del Diabético

-Ahorita se me acaba de terminar el primer lote -expresó una de ellas-, pero si usted me espera unos diez minutos ya se la traigo, abriendo una pequeña baranda de madera que evita el ingreso de extraños a la oficina, mientras la otra muchacha quedaba al cuidado.

-Me puede vender dos, mire que así no estoy viniendo- solicitó la señora.

“Me quedé tres días sin insulina porque estaba bien mal, no podía mover los pies y como pude me vine porque a uno le puede dar un paro (infarto) si se le sube el azúcar y no le baja”, expresó la señora.

“Mire, que dicen que vale 350 lempiras y solo me dio 300, yo solo ando con el pasaje del bus, no sé cómo hacer”.

Otra señora que se iba uniendo a la fila preguntó si allí es donde estaban vendiendo la insulina, ya que habían andado por todas las farmacias de la capital y no hallaba la que le recetaron.

“En todas las farmacias me dicen que solo tienen Humulim 70/30 y vale 900 lempiras, pero no la compré porque no es la misma y me dijeron unas personas que aquí adentro la vendían”, relató.

“Es mucho dinero, yo la iba a comprar con el dinerito que me dieron mis hijos, porque aquí nunca hay, uno se puede morir”, dijo mientras se colocaba de última en la fila.

Cuando el equipo periodístico de EL HERALDO Plus iba de salida, se encontró al señor de la sudadera de Brasil.

-¿Qué pasó, maestro, que se vino, no pudo comprar la insulina?

-No, papa, solo ando cien pesos (lempiras) y vengo desde Lepaterique, no me ajusta y tengo que pagar el pasaje del bus.

-¿Y cómo va a hacer?

-Yo hago licuados de chilca, es una planta que cuando uno se la toma parece droga, lo levanta a uno, pero con la fe puesta en Dios uno se cura.

El señor, llamado Miguel, contó que todos los meses va a consulta, pero a nada, porque nunca hay insulina, más bien está pensando en ir a vender botes de chilca a 50 lempiras al Inadi.

Otra paciente expresó que ella estaba tomando té de hojas de guayabo porque no podía pagar 350 lempiras.

“¿Cómo es posible que adentro del hospital estén haciendo negocio, vendiendo la medicina, por qué ellos sí tienen y la farmacia no?”, se cuestionó con mucha razón.Indignada, la señora expresó que “si aquí viniera un medio de comunicación los denuncio, porque es una humillación para los que no podemos comprarla (la insulina)”.

Los pacientes entrevistados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus explicaron que un frasco de insulina solo es para quince días.

En ese sentido, les toca gasta 700 lempiras mensuales, pero muchas veces prefieren no comprar, no porque no la necesitan, sino porque no tienen los recursos.

El director del Hospital San Felipe, Carlos Murillo, expresó que demandan del Inadi unos 8,000 frascos a la semana y ellos no pueden cubrir eso, ya que ese centro está a cargo de la institución.