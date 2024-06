Ley obliga a Gobernación a presentar informe de liquidación de los kits sobrevalorados por ONG

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus reveló que Gobernación autorizó una partida de 1.5 millones de lempiras a la ONG Ayudando con Amor para la adquisición de 350 kits escolares. Horas después de la publicación, la secretaría aclaró que el dinero también abarcaba otros proyectos, aunque admitió que asumía cualquier error al proporcionar la información.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) está en la obligación de auditar y liquidar los fondos que gestionó a favor de la Organización No Gubernamental (ONG) para comprar los kits escolares sobrevalorados, según la ley.

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante un comunicado, trasladó la responsabilidad de auditar los fondos que utilizó la ONG Ayudando con Amor para comprar kits escolares al Congreso Nacional.

En el documento se excusó que la información que la Unidad de Transparencia de la SGJD envió a EL HERALDO estaba incompleta, asumiendo así su responsabilidad en el traslado de documentos.

Por su parte, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, fue abordado vía mensajes sobre este caso previo a la denuncia, pero no respondió. Tras la publicación, accedió a intercambiar textos con el primer argumento para negar la sobrevaloración de los kits escolares de la ONG.

“En Transparencia no incluyeron el costo de reparación de costos carreteros, esa información la subieron mal sin el detalle que le he indicado anteriormente, Finanzas hace una pequeña descripción, Finanzas no hizo los detalles, pero en los documentos de solicitud de fondos está toda la información”, argumentó el titular de Gobernación.

Vaquero se amparó en que la información que la Secretaría de Gobernación le envió a Transparencia para que le entregara a EL HERALDO está inconclusa y que en realidad el proyecto de kits escolares también tenía otro apartado para tres tramos carreteros por el monto de 1.5 millones de lempiras, pero que su personal lastimosamente no detalló con claridad.

“Estamos viendo lo del desembolso de los kits y a la par hay obras adicionales que no informa el medio, a la par de ese 1.5 millones de lempiras se reporta mantenimiento de tres tramos carreteros; en suma los kits son únicamente 101,272 lempiras”, detalló Vaquero, en un mensaje que le envió otro funcionario a él y que él reenvió a EL HERALDO.

Argumentando que todo fue un error, el secretario de Gobernación envió una captura de pantalla que detalla el proyecto del tramo carretero, pero solo era un párrafo y de lo que no hablaba era de la vinculación con los fondos entregados a la ONG para los kits escolares.