Desde ASJ, Aguilar lamentó “que no existan esas prácticas de transparencia, anticorrupción y, sobre todo, que aún cuando medios como EL HERALDO realizan este tipo de denuncias, prácticamente la institucionalidad no responde y no deduce responsabilidades, administrativas, civiles o penales contra las personas que han estado involucradas”.

El analista explicó que para Honduras este tipo de erogaciones son un despilfarro de dinero y que no son montos acordes a nuestro país. “No hemos mejorado, quitamos la Ley de Secretos, pero no funciona ninguno de los procedimientos, no funcionan las páginas de transparencia, están caídas, las solicitudes de información se tardan meses; desafortunadamente no hemos mejorado, hemos empeorado”, cuestionó.

Reiteró que el principio de la lucha contra la corrupción es la transparencia, por eso “tenemos que mejorar, mientras tanto va ser un problema de la sociedad interpretar los pocos datos disponibles y un gobierno tratando de dar argumentos que están haciendo las cosas bien, pero eso se debe comprobar”.

Hasta el momento, la SPE no ha dado respuestas sobre la onerosa compra de boletos aéreos, cuyos precios estaban por encima de las cotizaciones realizadas por este equipo de investigación, incluso, hasta cinco veces más de los precios que dieron agencias de viaje consultadas.