Dueño de Grupo Empresarial DH: “No recibimos ofertas de Aduanas hasta hacer el cambio"

Tegucigalpa, Honduras.— EL HERALDO Plus habló con Edward Canales, propietario del Grupo Empresarial DH, una agencia de viajes que, tras ampliar su giro comercial, se convirtió en proveedor del Aduanas este 2025 en áreas distintas.

Canales detalla cómo y cuándo hicieron los cambios legales para operar en nuevos sectores y responde a las acusaciones sobre posibles vínculos con funcionarios públicos.

Señor Canales, usted inició su empresa en 2019 como una agencia de viajes. ¿Cuándo y por qué decidieron ampliar su giro para convertirse también en proveedores de otros productos y servicios?

Nosotros nos constituimos originalmente como agencia de viajes en el 2019. Pero desde antes de empezar a proveer servicios, no solo al gobierno, sino también a empresas privadas, hicimos una modificación en nuestra constitución que está inscrita en el Instituto de la Propiedad y también en el registro de proveedores del Estado, ONCAE. Modificamos la constitución agregando que somos proveedores no solamente de viajes, sino de servicios de tecnología, mobiliario, papelería y múltiples productos. Tenemos bastantes clientes privados y también hemos hecho ventas para instituciones del gobierno.

Según los registros, esta modificación fue oficializada hasta 2024 y empezaron a recibir contratos públicos en 2025. ¿Por qué tardaron en dar ese salto a la venta a instituciones del Estado?

Claro, porque no puede ser al revés. Nosotros no recibimos ofertas de Aduanas, por ejemplo, hasta que no hacemos el cambio en nuestra constitución. Aduanas publica en el portal de Honducompras y nosotros ofertamos. Algunas ofertas las hemos ganado, pero la mayoría no. Primero se debe hacer el cambio legal. Cuando hicimos la modificación, pudimos ofertar otros servicios que estamos facultados para brindar, tanto legalmente a nivel de constitución como en la documentación de ONCAE.