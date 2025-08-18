Dueño de Grupo Empresarial DH: “No recibimos ofertas de Aduanas hasta hacer el cambio"

Edward Canales, propietario de Grupo Empresarial DH, defiende la legalidad de los contratos públicos que recibió su empresa, pese a carecer de experiencia previa en rubros fuera del turismo

  • 18 de agosto de 2025 a las 23:30
Edward Canales, dueño del Grupo Empresarial DH, afirmó que no ha sido favorecido por funcionarios o políticos.

Tegucigalpa, Honduras.— EL HERALDO Plus habló con Edward Canales, propietario del Grupo Empresarial DH, una agencia de viajes que, tras ampliar su giro comercial, se convirtió en proveedor del Aduanas este 2025 en áreas distintas.

Canales detalla cómo y cuándo hicieron los cambios legales para operar en nuevos sectores y responde a las acusaciones sobre posibles vínculos con funcionarios públicos.

Señor Canales, usted inició su empresa en 2019 como una agencia de viajes. ¿Cuándo y por qué decidieron ampliar su giro para convertirse también en proveedores de otros productos y servicios?

Nosotros nos constituimos originalmente como agencia de viajes en el 2019. Pero desde antes de empezar a proveer servicios, no solo al gobierno, sino también a empresas privadas, hicimos una modificación en nuestra constitución que está inscrita en el Instituto de la Propiedad y también en el registro de proveedores del Estado, ONCAE. Modificamos la constitución agregando que somos proveedores no solamente de viajes, sino de servicios de tecnología, mobiliario, papelería y múltiples productos. Tenemos bastantes clientes privados y también hemos hecho ventas para instituciones del gobierno.

Según los registros, esta modificación fue oficializada hasta 2024 y empezaron a recibir contratos públicos en 2025. ¿Por qué tardaron en dar ese salto a la venta a instituciones del Estado?

Claro, porque no puede ser al revés. Nosotros no recibimos ofertas de Aduanas, por ejemplo, hasta que no hacemos el cambio en nuestra constitución. Aduanas publica en el portal de Honducompras y nosotros ofertamos. Algunas ofertas las hemos ganado, pero la mayoría no. Primero se debe hacer el cambio legal. Cuando hicimos la modificación, pudimos ofertar otros servicios que estamos facultados para brindar, tanto legalmente a nivel de constitución como en la documentación de ONCAE.

Esta es la sede de Grupo Empresarial DH en la colonia El Hogar. Su principal actividad se relaciona al servicio turístico.

Aduanas pagó L 1.1 millones a papelería por siete boletos de avión y una estadía en hotel

¿Cuál es el alcance real de esa ampliación? ¿Qué tipo de servicios y productos están autorizados a ofrecer ahora?

En turismo existe una categoría llamada MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), que incluye eventos, protocolos, conferencias, banquetes, todo eso está considerado dentro del turismo. Nosotros abrimos el giro de la empresa, dejándolo totalmente abierto: actividades turísticas, mobiliario, tecnología, servicios, eventos, etc. Hasta que no tuvimos el cambio hecho, no participamos en este tipo de licitaciones.

¿Puede garantizar que su empresa no ha tenido ningún tipo de favoritismo o vínculo con funcionarios de Aduanas para ganar estos contratos?

De ninguna manera. Considero que quizás la intención es otra. Toda nuestra empresa salió a la luz porque mi esposa se apellida Moncada, pero ella no es familiar ni simpatizante de temas políticos. No conocemos ni tenemos relación política o familiar con nadie de Aduanas.

Usted menciona que hicieron una modificación formal en la escritura constitutiva. ¿Podría explicar en qué consistió ese cambio?

Hicimos una modificación porque empezábamos a vender a cooperativas y ONG productos y servicios, pero no podíamos hacerlo con el nombre de agencia de viajes, porque la razón social y el nombre comercial son diferentes. Bajo una razón social se pueden tener varias marcas. Cambiamos el nombre a Grupo Empresarial DH, que es la razón social actual y legal. También ampliamos la finalidad social para incluir la comercialización, importación y exportación de equipos tecnológicos, papelería, materiales escolares, productos para el hogar, paquetes turísticos y representación de casas comerciales relacionadas. La sociedad puede realizar cualquier acto accesorio o complementario que convenga a sus intereses, sin limitaciones estrictas.

Usted asegura que no solo trabajan con el Estado, sino también con clientes privados y ONGs. ¿Por qué decidieron ampliar el giro empresarial?

No lo hicimos exclusivamente para trabajar con el gobierno. Nuestra empresa ha crecido y cambiamos un poco el enfoque hacia el comercio B2B (business to business), atendiendo solicitudes tanto del Estado como de empresas privadas y ONG. Abrimos un departamento corporativo para este tipo de clientes y tenemos documentación de ventas a varias empresas.

Finalmente, ¿qué puede decir a quienes cuestionan la legitimidad de este cambio en su modelo de negocio?

Nosotros nos constituimos como agencia de viajes y, cuando decidimos ampliar nuestros servicios, consultamos con la abogada para modificar la escritura. Eso es como cuando una persona saca una visa cuando la necesita, no antes. No abrimos pensando en licitarle al Estado, porque eso es más conflictivo. Muchas empresas nuevas abren por apoyo político, pero nosotros hemos hecho un recorrido serio. Simplemente ampliamos el giro para ofrecer más productos.

