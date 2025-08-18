Dueño de Grupo Empresarial DH: “No recibimos ofertas de Aduanas hasta hacer el cambio"

<b>¿Cuál es el alcance real de esa ampliación? ¿Qué tipo de servicios y productos están autorizados a ofrecer ahora?</b>En turismo existe una categoría llamada MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), que incluye eventos, protocolos, conferencias, banquetes, todo eso está considerado dentro del turismo. Nosotros abrimos el giro de la empresa, dejándolo totalmente abierto: actividades turísticas, mobiliario, tecnología, servicios, eventos, etc. Hasta que no tuvimos el cambio hecho, no participamos en este tipo de licitaciones.<b>¿Puede garantizar que su empresa no ha tenido ningún tipo de favoritismo o vínculo con funcionarios de Aduanas para ganar estos contratos?</b>De ninguna manera. Considero que quizás la intención es otra. Toda nuestra empresa salió a la luz porque mi esposa se apellida Moncada, pero ella no es familiar ni simpatizante de temas políticos. No conocemos ni tenemos relación política o familiar con nadie de Aduanas.<b>Usted menciona que hicieron una modificación formal en la escritura constitutiva. ¿Podría explicar en qué consistió ese cambio?</b>Hicimos una modificación porque empezábamos a vender a cooperativas y ONG productos y servicios, pero no podíamos hacerlo con el nombre de agencia de viajes, porque la razón social y el nombre comercial son diferentes. Bajo una razón social se pueden tener varias marcas. Cambiamos el nombre a Grupo Empresarial DH, que es la razón social actual y legal. También ampliamos la finalidad social para incluir la comercialización, importación y exportación de equipos tecnológicos, papelería, materiales escolares, productos para el hogar, paquetes turísticos y representación de casas comerciales relacionadas. La sociedad puede realizar cualquier acto accesorio o complementario que convenga a sus intereses, sin limitaciones estrictas.<b>Usted asegura que no solo trabajan con el Estado, sino también con clientes privados y ONGs. ¿Por qué decidieron ampliar el giro empresarial?</b>No lo hicimos exclusivamente para trabajar con el gobierno. Nuestra empresa ha crecido y cambiamos un poco el enfoque hacia el comercio B2B (business to business), atendiendo solicitudes tanto del Estado como de empresas privadas y ONG. Abrimos un departamento corporativo para este tipo de clientes y tenemos documentación de ventas a varias empresas.<b>Finalmente, ¿qué puede decir a quienes cuestionan la legitimidad de este cambio en su modelo de negocio?</b>Nosotros nos constituimos como agencia de viajes y, cuando decidimos ampliar nuestros servicios, consultamos con la abogada para modificar la escritura. Eso es como cuando una persona saca una visa cuando la necesita, no antes. No abrimos pensando en licitarle al Estado, porque eso es más conflictivo. Muchas empresas nuevas abren por apoyo político, pero nosotros hemos hecho un recorrido serio. Simplemente ampliamos el giro para ofrecer más productos.