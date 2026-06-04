El caso de humo de los “terroristas” de WhatsApp

"Primero salió mi señora y luego me dijo a mí: 'Mirá, vienen los policías y vienen a ayudarnos porque dicen que hay un incendio en la casa'", cuenta Enamorado desde su sillón. Eran las 5:45 de la madrugada del 14 de agosto de 2025. Unos diez agentes rodeaban la vivienda, gritando desde afuera del portón. Para él y su esposa, la lógica era simple: policías que gritan que hay un incendio vienen a salvarnos. Bajaron al porche. Desde ahí hablaron con los agentes que exigieron que abrieran la puerta o que la tumbarían."Al momento de que mi esposa quitó el seguro de la puerta, ellos empujaron tan fuerte que golpearon su mano. Y ya una vez acá nos dijeron que se trataba de un allanamiento y que iban a hacer un registro general de la casa". El motivo: una orden judicial por cargos de conspiración terrorista. Buscaban armas, explosivos, lo que fuera. Lo único que se llevaron de esa casa, como cuenta la esposa, fueron los cuchillos de cocina, con los que es difícil pensar que alguien puede planificar un acto de terrorismo.