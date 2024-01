Una búsqueda inversa en Google Lens con uno de los fotogramas claves del video llevó a una publicación en TikTok, de septiembre de 2023, con la misma secuencia que estamos verificando.

La descripción dice: “This is a slate mine in central wales in the UK work started here in the early 1800s until its closure in the late 1900s”, que, traducido al español, significa: “Esta es una mina de pizarra en el centro de Gales en el Reino Unido. El trabajo comenzó aquí a principios del siglo XIX hasta su cierre a finales del siglo XX”.