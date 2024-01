Al buscar en Google con las palabras “Partido de fútbol + festejan con balas + Guatemala” se localizó un reporte del periódico La Prensa Libre (de Guatemala), en el que informa que el suceso fue en Los Amates, Izabal, cerca de la frontera con Honduras.

“También se dice que fue un encuentro deportivo entre dos localidades para celebrar el fin de año con júbilo y entre comunidades, pero la final regional entre el equipo de Santa Rosa Los Planes y el conjunto de Los Amates, ambos de Izabal, habría sido el escenario de dicho incidente.”, explica.

En ese contexto, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, dijo que el partido, “al no ser federado”, es algo que le concierne a las autoridades correspondientes.

“Como Federación no hay nada que podamos hacer, es como si en la casa de un particular se ponen a dispararse jugando fútbol. No tenemos nada que ver. Si fuera hasta la Tercera División se podría, tal vez, sancionar la cancha, pero por tratarse de un evento privado no tiene nada que ver la Federación”, argumentó a La Prensa Libre, el 7 de enero.

Además, en una pieza de TV Azteca Guate, titulada: “PNC investiga caso de aficionados de fútbol que dispararon en un partido en Izabal”, el vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, confirmó que “se inició con una investigación para determinar la veracidad de un video que circula en redes sociales, en el que se puede observar a un grupo de personas en un campo de fútbol accionando armas de fuego.”

Asimismo, indicó que “disparar sin causa justificada es un delito y que se paga con cárcel de uno a tres años, así como con el decomiso del arma”.

EL HERALDO Plus Factual localizó el campo de fútbol en la aldea El Rico, ubicada en el departamento de Izabal, en el nororiente de Guatemala: