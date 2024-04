TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El partido Libertad y Refundación (Libre) no emitió un comunicado el 18 de marzo de 2024 respaldando únicamente la precandidatura presidencial de Rixi Moncada.

Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2024 ha sido compartido decenas de veces un comunicado con el logo de Libre y la firma de su coordinador general, Manuel Zelaya, que dice que “hacemos un llamado” para “un apoyo irrestricto a la abogada Rixi Moncada para “presentar su candidatura a la presidencia”.

En realidad, no hay registro de que Libre difundió tal comunicado. Es más, el coordinador general desmintió el documento que usuarios comentan en X/Twitter como si fuese cierto.

“DICTADURA REFUNDACIONAL Mel ordena tirar toda la batería contra @JorgeCalixHN y cierra las puertas a toda precandidatura que no sea la de Rixi Ramona. Si no autoriza Mel, no hay aspiración de nadie en @PartidoLibre Elecciones internas serán PATARATA, la decisión ya está tomada”, dice la publicación.