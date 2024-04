TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circulan en redes sociales publicaciones que afirman que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente pidió a médicos realizar cirugías de “cambio de sexo” a niños que vayan a la cárcel.

Sin embargo, no hay registro de la presunta petición de Bukele. La relacionadora pública de la presidencia de El Salvador, Wendy Ramos, confirmó a EL HERALDO Plus Factual que no es cierto que el mandatario reelecto (en febrero de 2024) haya pedido a médicos que realicen cirugías de “cambio de sexo” a niños que vayan a la cárcel.

“Bukele pide que los médicos que realicen cirugías de “cambio de sexo” a los niños vayan a la cárcel”, dice una publicación de X/Twitter que ha sido visualizada más de 6,000 desde el 22 de enero de 2024.