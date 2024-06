TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en redes sociales una supuesta publicación de EL HERALDO Plus que afirma que el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, desvió 800 millones de lempiras del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para cuentas bancarias vinculadas a la campaña electoral de Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, es falso. EL HERALDO Plus no publicó el presunto contenido. Además, el editor confirmó que no existe tal información bajo la marca de EL HERALDO Plus.

“Marlon Ochoa habría desviado del SAR L. 800, 000.000 a cuentas ligadas a la campaña electoral de Rixi Moncada”, se lee en la imagen difundida en TikTok, visualizada más de 7,900 veces desde el 7 de junio de 2024.