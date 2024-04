TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circulan en redes sociales una publicación que afirma que el gobierno de Joe Biden contrató vuelos secretos para movilizar a 320,000 inmigrantes indocumentados desde otros países de América Latina a Estados Unidos.

No obstante, no es cierto. La movilización de inmigrantes es a través de un programa público que tiene restricciones y que no es pagado por Estados Unidos.

“ÚLTIMA HORA: La Administración Biden contrató vuelos secretos para llevar a EEUU al menos 320.000 mil migrantes ilegales desde otros países. Los demócratas están con el dinero de los estadounidenses financiado los viajes de migrantes ilegales a EEUU”, dice la publicación que ha sido compartida más de 3,000 veces desde el 5 de marzo de 2024.