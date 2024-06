La confianza pública en las instituciones, los líderes políticos y funcionarios es crucial para el funcionamiento de una democracia. Pero estos usurpadores se aprovechan para perjudicar la imagen y credibilidad, así como para confundir a la población.

Y se observa en una cifra preocupante: más de 3.6 millones de personas han interactuado con las publicaciones de estas seis cuentas falsas, que acumulan un poco más de 262,000 seguidores, según los registros del equipo de verificación de EL HERALDO.

Incluso, este tipo de desinformación toca la esfera alta. Por ejemplo, la cuenta que usurpa en TikTok al expresidente, asesor y esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, suma el 91% de las interacciones (3.3 millones) y el 84% (220,400) del total de seguidores.

El asesor en materia de comunicaciones, Gilberto Ríos, confirmó que ambas cuentas no son manejadas por el oficialismo.

“Las cuentas de TikTok no son del presidente y la presidenta, no son oficiales, no están certificadas. Pienso que son de militantes del Partido, que han utilizado la imagen de la presidenta y del presidente Zelaya y que los han usado para hacerles propaganda”, explicó.

Día atrás, el equipo de verificación de EL HERALDO reveló que TikTok es la red social por donde circula el 51% de la desinformación en Honduras.

A nivel de funcionarios, la usurpación también ha encontrado un nicho en TikTok a través del nombre de la presidenta Xiomara Castro. La cuenta impostora registra 70,600 interacciones y 17,700 seguidores.