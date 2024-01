No obstante, es falso. La fotografía de la carretera con dos casetas de peaje no corresponde al sur de Tegucigalpa, sino que es en Escazú, ciudad de la provincia de San José , en Costa Rica , que conecta con Puerto Caldera, una zona aledaña de la capital de ese país.

Una búsqueda inversa de la imagen en Google llevó a una publicación de un usuario de Facebook , hecha el 28 de julio de 2020, con la misma fotografía que estamos verificando y que está acompañada de una descripción que dice: “#CostaRica y su tratamiento contra el #covid19 By @jorgeaquiros”.

En la misma pesquisa, EL HERALDO Plus Factual localizó un reporte del repertorio estadounidense de fotografías y videos, Shutterstock , en el que aparecen imágenes similares a las que estamos verificando y que tienen como descripción: “Escazu, San Jose / Costa Rica - 09 04 2020: Impressive aerial view of the empty highway 27 in Escazu Costa Rica”, que, traducido al español, significa: “Impresionante vista aérea de la vacía carretera 27 en Escazú Costa Rica”.

EL HERALDO Plus Factual muestra la comparación: