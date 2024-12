No, la actriz Yolanda Andrade no murió en diciembre de 2024

“Eugenio Derbez se presenta en el funeral de Yolanda Andrade: No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado lo que lo que ha pasado y estoy muy enojado muy muy triste muy me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo no puedo creer todavía que esto haya sucedido”, dice parte del video que registra más de seis millones de visualizaciones.

Una búsqueda en Google con las palabras claves “Murió” + “Yolanda Andrade” descartó su muerte debido a que no arrojó resultados que prueben, con fuentes y medios de comunicación oficiales, su fallecimiento.

Sin embargo, se encontró que el pasado 5 de diciembre, Andrade llegó a la ciudad de Los Ángeles, California en Estados Unidos con la finalidad de buscar atención médica para tratar el problema neurológico que afecta su salud en estos momentos.

Previo a viajar a Los Ángeles, Andrade aseguró que pasa momentos complicados de salud debido a su enfermedad.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar después de aquí me voy a un hospital en Los Ángeles para hacerme unos chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa problemas en el habla y motriz. Entonces eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado”, dijo en una entrevista.

Además una revisión en sus redes sociales de Instagram y Facebook comprobó que la actriz cuenta con actividad reciente con publicaciones entre el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2024.

Por ejemplo, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje dedicado al fallecimiento de la actriz mexicana, Silvia Pinal.