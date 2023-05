La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los registros del rendimiento de los estudiantes por sector desde 2012 hasta 2018. Estos fueron los resultados:

No se trata de una situación hipotética, pues los reportes de la UNAH sobre el puntaje promedio de la PAA de las 50 mejores instituciones privadas frente a las 50 mejores públicas señalan que hay una diferencia notable entre ambas.

La diferencia de rendimiento también es notable entre los estudiantes admitidos y no admitidos. En los 50 mejores colegios privados el 90% de los aspirantes son admitidos , mientras que en el grupo de los públicos apenas alcanza el 75%.

Según el experto, esto ha influido para que los colegios públicos no puedan competir con los privados al momento de realizar la PAA.

Mencionó que en los dos factores restantes los institutos públicos tienen desventaja al compararlos con los privados, ya que se da menos tiempo de clases (a veces no alcanzan ni los 100 días de clases) y, por último, el material educativo que usan que está desfasado o no llega a todos los centros educativos.

Según Alas, con la pandemia del covid-19 l a ventaja de los colegios privados se mantiene, pero puede que haya una diferencia más marcada, sobre todo porque las instituciones privadas iniciaron las clases virtuales de manera inmediata tras el toque de queda, mientras las públicas no.

EL HERALDO Plus intentó obtener datos más recientes (desde 2019 hasta 2022) sobre el promedio de resultados de la también llamada prueba de conocimiento, pero a través de las solicitudes SOL-UNAH-1328-2023 y SOL-UNAH-1329-2023 la UNAH respondió que no tenían la información.

La Prueba de Aptitud Académica se basa en el razonamiento matemático y verbal de los aspirantes, es decir, mide las habilidades y aptitudes de los estudiantes en estas áreas. Se trata de una prueba estandariza, aplicada a aspirantes graduados de secundaria, ya sea del sistema público como privado. No obstante, al ver quiénes obtienen mejor puntaje en ambas áreas, sobresalen -nuevamente- los colegios privados.

”Nosotros estamos dándole énfasis a lógica matemática, como establece nuestro plan de refundación, y al tema de comprensión del análisis de la lectura, es decir, nuestro segundo objetivo es la capacidad de comprender y analizar lo que se lee y escribe”, contestó el ministro Daniel Sponda , cuando fue interrogado por EL HERALDO Plus para saber cómo contrarresta la Secretaría de Educación la desventaja de las instituciones públicas ante las privadas en la PAA.

Ante esto, la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos afirmó en un programa televisivo que por eso los padres de familia “entregan el alma para que sus hijos estén en una escuela privada porque la escuela pública no sirve”.

De acuerdo con Alas, los colegios públicos muestran más deficiencia en el interior del país, mientras están más fortalecidos -aunque no lo suficiente- en las ciudades.

Sponda dijo a EL HERALDO Plus que de los 18 departamentos el que necesita mayor cobertura educativa es Gracias a Dios, donde ni siquiera la UNAH tiene registros del puntaje de la PAA y no se toma en cuenta que muchos de los habitantes hablan misquito y no español, idioma en el que se realiza el razonamiento verbal de la PAA.