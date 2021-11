Hace más de seis horas el sistema de transmisión del CNE no actualiza resultados

Julio César Cruz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Premilinares (TREP) estaba dejando buenas sensaciones anoche, pero en las últimas seis horas ha dejado de actualizar los datos.



El último corte en la página resultadosgenerales2021.cne.hn se dio a las 6:55 a. m. y desde el primer cómputo de ayer hasta pasada la medianoche los resultados se estaban viendo de manera fluida en el aspecto presidencial.

A las 6:55 am de este lunes dejó de seguir mostrando datos con un 51.45% de las actas escrutadas. Esto representa 9,411 actas de 18,293.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó anoche que en más de 400 centros no se iba a hacer las transmisión en vivo porque eran lugares sin señal, por ello iban a esperar trasladar las maletas al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y hacer el conteo ahí.



Otro punto que se ha cuestionado es que todavía no hay resultados de alcaldías ni de diputaciones, ni tan siquiera un primer cómputo.



Los departamentos de donde menos se tiene actas escrutadas actualmente es Lempira con un 29 por ciento y La Paz con 31 por ciento.

+Xiomara Castro está ganando actualmente 17 de 18 departamentos en Honduras