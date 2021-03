Luis Zelaya, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Salvador Nasralla oficializan alianza  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luis Zelaya, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Salvador Nasralla oficializaron este miércoles una alianza de los movimientos, al tiempo que denunciaron un fraude electoral en las pasadas elecciones primarias.



En una conferencia de prensa los precandidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Salvador de Honduras anunciaron que lucharán contra la corrupción que impera en Honduras.



“Esta es la lucha que estamos haciendo por nuestro país, por los 9 millones de hondureños, que no nos da vergüenza presentar nuestro pasaporte en el mundo”, dijo Luis Zelaya.



Por su parte, Nelson Ávila, aseveró que “estamos en una República sin Estado de Derecho”.

“Debemos pensar en una verdadera alianza más allá de los colores, pensar en Honduras”, reiteró el académico.



Al mismo tiempo, el liberal Zelaya dijo que "no busco un cargo de elección popular, lo que busco es la democracia del país; esta no es la alianza de los perdedores, es la alianza de los honestos”.



Por su parte, Wilfredo Méndez, dijo que “en este proceso el gran perdedor ha sido la democracia”.



Ya casi por finalizar la conferencia, el presentador y excandidato presidencial, Salvador Nasralla, llegó hasta el lugar para reafirmar que forma parte de la alianza que busca sacar del poder a los "corruptos y narcotraficantes".



“Los que estamos por Honduras y no por un cargo político nos vamos a unir en una alianza”, dijo el líder del movimiento Salvador de Honduras.

Denuncias

La alianza, que hasta el momento se desconoce quién la lidera, presentó un escrito en el que lamentan la tardanza de los resultados de las elecciones primarias al tiempo que tildaron de "fraude generalizado" en todos los partidos.



"El proceso electoral ha sido deficiente desde el comienzo por falta de preparación del RNP, censos incompletos, ausencias de sistema TREP, así como la ausencia de reglamento que regule las elecciones por parte del CNE", dice el escrito.

Además, denunciaron que "en los conteos realizados por los movimientos firmantes se han detectado miles de irregularidades que afectan a la transparencia y a la veracidad de los datos que hace públicos el CNE".



"No se ha garantizado la transparencia en el conteo y escaneo de las actas", denunciaron.



"Desde los movimientos firmantes solicitamos al CNE una auditoria forense que invalide todas las actas fraudulentas que de forma masiva impulsan un fraude electoral con miles de actas infladas que atentan contra la democracia de Honduras", exponen en el documento.

