Mayor cantidad de reclamos hacia la CNBS es por retiros no reconocidos

Pero en esa ocasión no recibió la notificación por lo que se aproximó al banco para esperar en un plazo de 90 días la respuesta si su dinero sería o no devuelto, al final tras dos semanas de espera logró recuperar su dinero.

“Ese día jamás lo olvidaré y más porque estaba en teletrabajo, recibí la notificación de la acreditación y no puse más reparo. Como tres horas después, ingresé a la banca en línea y miré que me habían retirado todo mi dinero”, recordó Navarro.

Brenda es una de las 478 personas, que como usuarios del sistema financiero, fueron víctimas de terceros por retiros o cargos no reconocidos , asimismo su caso es uno de los 2,744 registrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en los últimos seis años y cinco meses en el Distrito Central por diferentes tipos de reclamos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pago de quincena se le acreditó a Brenda Navarro; sin embargo, obligaciones como la mensualidad escolar de los niños, compra de alimentos y combustible no pudieron concretarse porque su salario, fue retirado sin explicaciones por terceras personas.

No obstante las cifras oficiales plasmadas en el oficio GLEAE-OF-33/2024 evidencian que la tendencia al incremento de reclamos solo no se cumplió en el 2020, año en que la pandemia del covid-19 azotó a Honduras y el mundo.

En cuanto a la tipología de reclamos, según la clasificación estipulada por la CNBS, son los relacionados con las tarjetas de crédito y débito los que acumulan mayores incidencias con un 31% del total de casos.

Después le siguen los reclamos por créditos, cuentas corrientes, depósito de ahorro, seguro de vehículo y pensiones.

Sobre las subtipologías el mayor número de reclamos son producidos por los retiros o cargos no reconocidos, consumos no reconocidos en puntos de venta nacional, contratos, consumos no reconocidos en puntos de venta en el exterior y transferencias de fondos.