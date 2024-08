¿Qué medidas de política económica se encuentran pendientes con el FMI?

Mientras que el BCH continua con la subasta de divisas para la adjudicación de dólares que fue reactivada a partir del 13 de abril del año pasado al eliminar el Mercado Intercambiario de Divisas (MID), pero que no ha cumplido con las expectativas y persiste una escasez de la moneda de los Estados Unidos de América.

Agregó que “tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, sin embargo, las evaluaciones que están contenidas en el marco de la programación se han venido dilatando y el FMI no ha aprobado el primer informe, lo que ha implicado que no se le desembolse al país una suma aproximada de 118 millones de dólares”.

“La medida (refiriéndose al aumento de 3.00% a 4.00% a la TPM) es correcta, lo que pasa es que se tardaron dos años, pero era necesaria, la Tasa de Política Monetaria debería de estar acercándose a la inflación y no por debajo, pero es insuficiente porque para poder regular el tema monetario necesita otros elementos de juicio como ser el tipo de cambio que lo han mantenido deliberadamente apreciado y el tema de la subasta de divisas que ha venido a generar un ambiente de incertidumbre entre los agentes económicos”, planteó el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

“Fuimos en abril a Washington a las reuniones de primavera y dimos continuidad, buscando la primera fecha de revisión (del cumplimiento del acuerdo) y he destacado cuál es la visión del Fondo no solo ver lo que se logró cumplir que eran las metas indicativas y estructurales, sino que también ver hacia adelante; en ese sentido, es donde ellos (personeros del FMI) hacen una lectura que precisamente implica hacer ajustes más pronunciados en la economía de los cuales nosotros no estamos de acuerdo”, planteó Rebeca Santos, presidenta del BCH en un foro televisivo.

Indicó que “son estos tema monetarios, cambiarios y les hemos evidenciado con los mismos modelos de producción que utilizan que consideramos no son en esa intensidad que proponen la lectura que estamos haciendo y lo que consideramos con toda responsabilidad que se puede hacer en el país”.

Desde mayo pasado a la fecha el Gabinete Económico ha sostenido unas seis reuniones con delegados del FMI, entre virtuales y presenciales, confirmó la funcionaria.

Manifestó que “nosotros estábamos listos para la primera revisión (de convenio) que es con datos de diciembre de 2023 para el primer trimestre de 2024, qué es la valoración del Fondo Monetario para decir en aquel momento. Consideramos que hay ciertas presiones que estamos observando en la economía del país en las cuales no solo podemos ir al directorio con una lectura del cumplimiento de esas metas, sino que también necesitamos proyectar hacia adelante, qué va a pasar en la economía de Honduras y qué correctivos pensamos deben de impulsarse en este período”.