La ejecución en tres subsectores de inversión suma entre 1.68% y 6.99%

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De los 18 subsectores de inversión pública , tres de ellos reportan a la fecha una ejecución que no sobrepasa el 10%.

“No se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”, manifestó a EL HERALDO el economista Martín Barahona.

De su lado, el investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, consideró que una baja inversión productiva afecta la generación de empleos hasta en la competitividad del país.