¿Cuáles son las fuentes de ingresos de los hogares hondureños?

De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Trabajo, los hogares que perciben ingresos a través del salario (sueldo, salario, jornal, beneficio y ganancia tanto en la ocupación principal como en la secundaria) y los que lo obtienen por cuenta propia son de mayor interés para el estudio sobre la estructura salarial 2023-2024. Son 1,793,563 hogares en Honduras, equivalente al 72.2% de las familiares, que reciben sus ingresos a través del factor trabajo.

“Este segmento de la población ocupada se refiere exclusivamente a trabajadores asalariados y no asalariados y que su ingreso proviene a través del trabajo”, subraya la STSS. No obstante, el estudio concluye que en el periodo 2019 al 2023 la brecha salarial, según categoría ocupacional, sólo es positiva para los empleados que laboran en el sector público, debido a que perciben un salario promedio arriba del salario mínimo, no así para los trabajadores en el sector privado, doméstico y los trabajadores por cuenta propia.