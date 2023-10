“En Panamá nos ven afuera de la llave”: Vigevani previo a partido entre Motagua y Génesis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua logró su primer triunfo jugando de local bajo el mando del entrenador argentino César Vigevani, quien sigue invicto como DT del azul en los dos frentes. El sudamericano aseveró que no le gustó el primer tiempo del cotejo, pero, a medida pasaron los minutos, el ciclón fue mejorando el nivel futbolístico. Vigevani, antes de finalizar la conferencia de prensa, le dejó un mensaje a la prensa panameña que ve de menos al Motagua de cara a la vuelta de los cuartos de final frente al CAI de Panamá.

Conferencia de Prensa

Un gran triunfo, pero, parece que todavía hay muchas cosas a corregir Pienso que hoy por ahí regalamos el primer tiempo y en el segundo tiempo se corrigieron varias cosas. Después, se generan muchas situaciones y no se convierten. En los últimos tres partidos de local tenemos el récord de tiros en los palos. A veces uno necesita la cuota de suerte cuando enfrentas a rivales que te esperan muy atrás. Yo quiero un equipo que juegue, que tenga más movilidad, que no termine todo en centro, que eso sea una alternativa. También, en esta competencia tan seguida, tengo que ver jugadores que todavía no vi, es la realidad. Tengo que dosificar cargas, porque también tienen seguidillas, este duelo lo quería ganar y por eso es la reacción. El ir tanto hubo un premio justo para el grupo ¿Qué rescata de este partido?

Tuvimos un partido el martes en la noche, desde lo emocional muy intenso, son partidos no son los que se corre, sino en lo emocional. Entonces, el equipo hizo un esfuerzo, el equipo juega para tener un protagonismo. Nosotros siempre lo intentamos, se generan muchas ocasiones de gol, eso se rescata. Hoy querían jugar todos, nadie quería descansar. Al final, hay recompensa, porque esto es trabajo, al final tendremos la recompensa. La construcción de un equipo colectivo lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, hay cosas de los muchachos que yo estoy contento, apenas llevamos un gol encajado en cuatro partidos. Estamos sólidos y después generamos. Construir lleva tiempo, lo vamos a lograr, mientras los jugadores no bajen la guardia. Yo le dije a los jugadores que no podíamos pensar en el martes, tenemos que cuidar la Liga Nacional. ¿Recupera confianza de cara al duelo del martes?

No sé si para el martes, pero sí confianza para el esfuerzo de ellos, porque estás jugando un partido en el que erras un penal, pegan en el travesaño. El gol fue un desahogo y el premio a ese esfuerzo, te genera confianza. Lamentablemente no habíamos podido ganar en los juegos de local, entonces, había que ganarlo. Creo que a veces el equipo se apresura, nos gana en ansiedad, eso hay que trabajarlo, lleva tiempo. El triunfo de hoy te da un alivio, te dan el ánimo y confianza. ¿Cree usted que las cosas están funcionando bien? Lo colectivo nos falta, soy consciente que lleva tiempo. Hoy hicimos unos movimientos, teníamos que dosificar en el medio. Todas estas cosas las tengo que ir viendo en competencia, pero no hay tiempo. Creo que me voy proponiendo objetivos cortos. En el segundo tiempo se cambió el chip, la idea, tengo fe que a medida que vayamos agarrando confianza, vamos a ir avanzando. Hoy no quería descansar nadie, querían estar todos, yo quiero un equipo así.

¿Le ajustará a este equipo para afrontar ambos frentes? Nosotros nos propusimos ganar los dos frentes, por eso hoy ganamos el partido. El equipo panameño va a jugar con jugadores con Sub-15, lo va a entregar ese partido. Nosotros no, hay que respetar a la gente, esto es un club grande. En la medida que yo vea que el grupo está con este compromiso, vamos a batallar en los dos frentes. Motagua es un grande, no se puede dar el lujo de decir que no puede jugar este torneo, por ahí nos podemos quedar sin nada, pero vamos por los dos. Cuánto le da su equipo del 0 al 10, ¿alcanza este rendimiento para hacer la faena en Panamá?

No me gustó nada en el primer tiempo, pero después se mejoró, estamos más cerca de lo que uno pretende. Nos faltan jugadores dentro del equipo. Lo que más motiva de Panamá es que ya nos ven afuera de la llave. Nosotros vamos a ir con toda la convicción y que los medios panameños nos ven afuera de la competencia, eso me llena de ilusión

