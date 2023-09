César Vigevani responde a los tres goles anulados del Motagua y revela lo que han mejorado: "Es un torneo largo"

Tres goles anulados, ¿hicieron el trabajo adecuado o le genera dudas?

No me gusta hablar mucho de los árbitros, porque el partido terminó y los goles y no los van a devolver. Me parece que por la jugada de más que habíamos hecho y porque lo acabo de ver, el de Zapatilla Mejía estaba habilitado. Esperemos que la próxima por ahí no se equivoquen. No me detengo a mirar mucho ese tema arbitral.

Se pueden equivocar como a veces nos equivocamos nosotros. Es una pena porque el partido estaba cerrado y un gol iba a abrir o obligarlos a ellos a salir. En el segundo tiempo ellos plantaron los diez en su campo, era difícil, así todo el equipo tuvo situaciones de gol.