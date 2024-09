Tyson Núñez sobre Quioto: “Hay jugadores que lo pueden suplir” ¿Qué opina sobre Olimpia?

El ex Comunicaciones de Guatemala y PAOK Salónica de Grecia piensa que llegar a la Copa del Mundo de 2026 será muy complicado, pero que todo pasará por la mentalidad de los seleccionados catrachos y finalizó con un mensaje a Romell Quioto .

Ahí es cuestión de cada quien. De repente no se les exige mucho, el hecho de que no caminen dentro de la cancha, pienso que hay muchos jóvenes que toman mucho descanso dentro del campo. Todo es cuestión de educarse.

Ya retirado ¿no te interesa seguir ligado al fútbol como entrenador, tal vez?

Ahorita estoy trabajando con un colegio de la comunidad (Sambo Creek, La Ceiba) como entrenador, apoyando a muchos niños y, hemos sido campeonísimos en la región. Eso me está motivando a prepararme para seguir trabajando más que todo con los niños. Jugaste con Marathón y Olimpia ¿qué pasó con estos equipos a nivel internacional?

De una o otra manera, Olimpia es el máximo representante de Honduras internacionalmente, si bien es cierto acaba de quedar eliminado eso no importa porque son rachas y ahora en el fútbol ya no se sacan aquellas diferencias abismales como antes. Ya no hay equipos chicos y si te relajas te quitan puntos y te sacan de campeonatos como esta Copa Centroamericana.

¿Por qué en la Liga Nacional si ha sido avasallador e internacionalmente no lo está siendo?

Porque de repente no hay rivales fuertes en el plano local y dan espacio para que ellos puedan jugar de una manera diferente, al final, todo vuelve y habrá revancha para Olimpia y para el mismo Marathón.

¿Cómo visualizas este nuevo proceso de la Selección Nacional y con la mano de Reinaldo Rueda?

Todo va ser complicado para nuestra Selección y las cosas buenas van a pasar por la mentalidad de los futbolistas que sean convocados. Hay una generación joven, pero hay algunos que tienen mucha experiencia y, eso hay que hacerlo valer. Tienen que saber que hay gente que los va estar apoyando.

¿Asusta en crecimiento de Panamá, Jamaica y de otras selecciones de la región?

Todos somos testigos de ello; sin embargo, Honduras tiene lo suyo y muchas veces caemos en esos baches, pero es de levantarse como la espuma y retomar esa hegemonía en Centroamérica.