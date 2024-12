Tato Saybe habla del fichaje de Eduardo Espinel por Olimpia ¿a quién recomentó Troglio?

En la entrevista que le otorgó a Diario El Heraldo mencionó quién fue la persona que recomendó el fichaje del extécnico del Plaza Colonia y por qué optaron por un técnico de un perfil no tan rimbombante como Troglio o Pablo Lavallén.

Asimismo, afirmó que no se espera que se hagan muchos fichajes para el primer semestre del 2025 ya que asegura que la intención es darle mayor oportunidad a los reservistas del club merengue, que han venido trabajando de buena forma.

LA ENTREVISTA CON TATO SAYBE

¿Cómo se dio el fichaje de Eduardo Espinel ya que es un nombre no conocido en el ámbito del fútbol hondureño?

Nosotros cuando se nos avisó por parte del profesor Troglio que él no continuaba, comenzamos con Osman Madrid una búsqueda del técnico ideal para buscar el sustituto de Troglio. En esa búsqueda tuvimos un montón de currículum que nos llegaron, de gente que le interesa el puesto del Olimpia y eso nos llena de orgullo de ver lo apetecido que se ha vuelto el club a nivel internacional para con los técnicos extranjeros.

Comenzamos esa búsqueda y uno empieza a contactar gente que uno tiene afuera que ha estado con el equipo y que uno conoce para que recomienden diferentes perfiles. Uno de los perfiles que más llamó la atención fue la de Espinel por varios factores. Número uno, la recomendación.

No sé si te recuerdas del preparador físico Alejandro Cáceres, que estuvo con el profesor Julio González Montemurro, es una persona muy cercana a la institución y él nos dio varias referencias de él y teníamos un par de candidatos argentinos y otros de varias partes. Al final fuimos viendo el presupuesto del club para el puesto y la trayectoria del profesor Espinel, especialmente su ascenso con un equipo modesto en Uruguay y que después lo hace campeón, nos gustó.

Es una persona que fue defensor central y eso en lo particular me gusta porque son jugadores que están acostumbrados a ver los partidos desde atrás y tenés una idea clara de cómo queres parar lo equipos. Investigamos también el cuerpo técnico con el que viene que eso para nosotros es muy importante, era vital que no viniera solo y que tuviera su equipo de trabajo como vino Troglio donde cubre todos los puestos.