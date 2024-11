Rubilio destaca que llega con confianza y la competencia en la delantera de Honduras

9

Ausencia de Choco Lozano: “Es una lástima cuando no están algunos compañeros por lesión o por otros motivos. En el caso del Choco, es nuestro referente, conocemos su capacidad y cómo maneja estos partidos. Al no estar él, tenemos otros delanteros que pueden suplirlo y hacer las cosas de la mejor manera”.

Oportunidad para que Rubilio salga de titular: “Eso lo dejamos al cuerpo técnico. Obviamente, estamos a disposición, pero venimos a trabajar y hay compañeros adelante con distintas características, como Yustin Arboleda y Benguché. Estamos preparados para lo que decida el profesor (Rueda)”.

Competencia en el equipo: “Esa competencia es importante; es buena para mantener el nivel de la Selección”.

Pocos minutos con la Selección: “Soy feliz estando en la Selección, no me importa si me dan minutos o no. Claro, uno trabaja para tener minutos, pero siempre digo que cuando me toca, doy lo mejor para hacer las cosas de la mejor manera”.